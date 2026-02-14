"Üç hata yaptık" diyen Fatih Tekke: "Üzücü bir akşam"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından değerlendirmede bulundu.



Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Kadrolara, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Oyuna golle başladık ama ilk bölümde iyi oynamadık. Diğer bölümlerde üstün taraf bizdik. İstediğimiz her şey oldu. Birinci gol karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol art arda üç tane pas hatası. Hatalar oluyor ama bugün üç hata yaptık. Beraberliğe üzülürdüm. Genç oyuncular hata yapmadan öğrenmesi mümkün değil. İstediğimiz vuruşlar olmadı. Devam edeceğiz. Oyun ve skor olarak üzücü bir akşam oldu bizim için.”