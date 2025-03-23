3. Lig ekibi Muşspor'dan kadrosuna Nijeryalı golcü takviyesi: "Hedefimiz 2. Lig"

Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 3. Ligi'nde mücadele eden Muşspor, transfer ettiği Nijeryalı forvet Stanley Ohawuchi ile ligi en şekilde tamamlamak istiyor.



Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Muşspor, devre arasında 2. Lig ekibi Erbaaspor'dan 34 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ohawuchi'yi transfer etti.



Kısa sürede kente ve takıma uyum sağlayan Ohawuchi, Şehir Stadyumu'nda devam eden antrenmanlarda hırsı ve sergilediği performansla göz doldurdu.



Ligde 40 puan ile 6'ncı sırada bulunan takım, tecrübeli forvetleriyle ikinci yarıda daha çok puan toplayarak üst lige çıkmayı hedefliyor.



"MUŞSPOR'A TRANSFER OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Futbola ülkesinde 14 yaşında başlayan Ohawuchi, AA muhabirine, şimdiye kadar İspanya, Fransa, Malta, Suudi Arabistan ve Mısır'daki takımlarda oynadığını söyledi.



Muş'a gelmeden önce birçok üst düzey takımda futbol oynadığını belirten Ohawuchi, "Muşspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu takımın büyük bir hırsı var. Ben de hırslıyım. Hırsı olmayan takımları sevmem. Bu nedenle buraya geldim." dedi.



Takımın başarısı için mücadele edeceğini anlatan Ohawuchi, şunları kaydetti:



"İlk kez Fransa'da kar gördüm. Türkiye'de bu tür bir kışı ilk kez görüyorum. Takımın üçüncü ligde olmaması gerekiyordu. 1. Lig'de olmalıydı. Takım hakkında bunları hissediyorum. Birçok ülkede futbol oynadıktan sonra Türkiye'ye geldim. Takımdakiler gerçekten çok anlayışlı. Umarım çok iyi devam ederiz ve hedefimize ulaşırız."



"OHAWUCHI DEĞERLİ BİR TRANSFER"



Teknik Direktör Fatih Çardak ise ikinci lige çıkmak için emin adımlarla ilerlemeye çalıştıklarını dile getirdi.



Yapılan transferlerle takımı güçlendirdiklerine dikkati çeken Çardak, şu ifadeleri kullandı:



"İkinci yarı zorluk derecesi daha yüksek oluyor. Performansımızın üzerine çıkmak için güce ihtiyacımız vardı. İki tecrübeli oyuncuyu takıma katarak yolumuza emin adımlarla devam etmeye çalışıyoruz. Nijeryalı Ohawuchi bizim için değerli. Devre arasında böyle bir transfer ihtiyacımız doğunca Ohawuchi ile yollarımız kesişti. Ohawuchi'nin göz doldurucu bir performans sergileyeceğini, takımımıza güç katacağını ve hedeflerimiz doğrultusunda bize yardımcı olacağından hiç şüphemiz yok. Gayet keyifli bir çalışma ortamımız var."