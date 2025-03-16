3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı (Toplu maç sonuçları)
Nesine 3. Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. İşte ayrıntılar ve toplu sonuçlar...
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.
Gruplarda bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
Karşıyaka-Ergene Velimeşespor: 4-0
Bornova 1877-Muşspor: 1-3
Artvin Hopaspor-Anadolu Üniversitesi: 1-1
23 Elazığ FK-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-1
Kırşehir Futbol-Belediye Kütahyaspor: 1-1
Kuşadasıspor-Bursaspor: 1-1
2. Grup
Tire 2021-Beykoz İshaklıspor: 3-0
Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Yurt Et Amasyaspor-Adıyaman FK: 3-0
Muğlaspor-İnegöl Kafkasspor: 1-0
Silivrispor-T.Metal 1963: 1-3
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Uşakspor: 2-2
3. Grup
1923 Mustafakemalpaşaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-1
Bayburt Özel İdarespor-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0
Osmaniyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-2
52 Orduspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0
Çorluspor 1947-Pazarspor: 2-1
Karabük İdmanyurdu-Çankayaspor: 2-0
4. Grup
Sebat Gençlikspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 4-2
Zonguldakspor-Denizlispor: 2-2
Kırıkkale FK-Mardin 1969: 2-2
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Orduspor 1967: 3-0
Kolibri Ağrı 1970-Niğde Belediyespor: 1-0
Solwie Enerji Erciyes 38-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0
Edirnespor-Polatlı 1926: 0-2
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