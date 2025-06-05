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3. Lig'den Süper Lig'e geliyor: Sözleşmesi sona erecek

Geride kalan sezon 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Altay ile sözleşmesi bitecek olan Onur Efe'ye Süper Lig ekibi talip oldu.

3. Lig'den Süper Lig'e geliyor: Sözleşmesi sona erecek

2. Lig Beyaz Grup'ta geride bıraktığımız sezon küme düşmekten kurtulamayan Altay'da sergilediği performansla ön plana çıkan Onur Efe'ye 'den talip çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna FK'nın talip olduğu iddia edildi.

Sezonu 2. Lig'de 30 maçta 7 golle tamamlayan ve takımın en skorer ismi olan Onur'un İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek.

3. Lig'den Süper Lig'e geliyor: Sözleşmesi sona erecek - 1

Yönetimin yeni sözleşme imzalamak istediği başarılı futbolcu kontratını uzatmazsa Altay bonservis geliri elde edemeyecek. FK'nın bu durumda siyah-beyazlılara yetiştirme bedeli ödemesi gerekecek.

Onur Efe, Altay formasıyla 1. Lig'de 31, 'de ise 1 müsabakada boy gösterdi. Son olarak geçen sezon Enes Öğrüce'yi Bodrum FK'ya satarak gelir elde eden Altay, Onur'un transferine de büyük önem veriyor.

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