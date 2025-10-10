3 Süper Lig kulübü, European Football Clubs’a katıldı

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir Kulübü ise Instagram'dan "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadeleriyle organizasyona dahil olduğunu duyurdu.

Samsunspor da "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız." paylaşımı yaptı.