3 yıl sonra döndü, seyirciyi büyüledi

'Ekselansları' kortlara alkışlarla döndü.

Tenisin en büyük efsanelerinden Roger Federer, kariyerini noktaladıktan 3 yıl sonra Grand Slam sahnesine çıktı.



Turnuvaya hazırlanan Casper Ruud'a antrenmanında eşlik eden İsviçreliyi yeniden izlemek isteyen 10 bin tenissever, bu fırsatı kaçırmadı.

Kendine has oyun tarzıyla milyonlara tenisi sevdiren Federer, Ruud ile tie break usulüyle yaptığı kısa gösteri maçını da 7-2 kazandı.



GÖSTERİSİ DEVAM EDECEK

44 yaşındaki Federer'in Avustralya Açık'taki gösterisi devam edecek.

6 kez kazandığı turnuvanın pazar günkü açılış seremonisinde korta çıkacak İsviçreli, Andre Agassi, Patrick Rafter ve Lleyton Hewitt ile çiftler maçı oynayacak.