3 yıl sonra gelen puan: Bir dönem Avrupa'daydı, şimdi eksi 35'e yükseldi!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Ankara Demirspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.



Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ankara Demirspor, 15. dakikada Furkan Işıkdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor, 68. dakikada Enes Nas'ın golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.



Bu skorun ardından Yeni Malatyspor, 974 gün sonra ilk kez puan aldı ve eksi 35 puanla son sırada yer buldu. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Ankara Demirspor ise 9 puanla 10. basamakta yer aldı.



BU SEZON 5 KEZ PUANI SİLİNDİ



Yeni Malatyaspor Kulübü, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 5 kez puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı.



Bu sezon Nesine 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı.