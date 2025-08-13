30 gol attı, taraftarla atıştı, 10 kilo verdi, ayakta alkışlandı: Fenerbahçe'de En-Nesyri fırtınası!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Jose Mourinho'nun ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Archie Brown, 45+2. dakikada Jhon Duran 55. dakikada Fred, 83. dakikada En-Nesyri ve 90+5. dakikada Talisca kaydetti.



Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen toplam skoru 6-4 lehine çeviren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı ve Benfica ile eşleşti.



Sarı-lacivertliler adına zafer gecesinde öne çıkan isimlerden biri de Youssef En-Nesyri oldu.



Faslı yıldız; attığı golün yanı sıra özverisi, isteği, hırsı ve çalışkanlığıyla Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini topladı.

FLASHBACK: 30 GOL, ATIŞMA, FAZLA KİLOLAR...



Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Youssef En-Nesyri, adaptasyon sürecini tamamlamasının ardından gollerini sıralamıştı. Sezonun son bölümüne girildiğinde ise fazla kiloları ve kaçırdığı pozisyonlarla eleştirilen deneyimli futbolcu, Konyaspor'a karşı 34. haftada oynanan maçta gol atmasına rağmen taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. TRANSFER TEKLİFİ İDDİASI



Stadyumda gelen eleştiriler sonrası taraftarlarla atışan golcü oyuncunun, 30 golle tamamladığı sezonun ardından Fenerbahçe'den ayrılma olasılığı dahi konuşuluyordu. Hatta En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan 40 milyon euro bonservis bedelinin yer aldığı teklifin geldiği iddia edilmişti.

HAZIRLIK MAÇLARININ YILDIZIYDI Yeni sezon öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertlilerde en dikkat çeken isim En-Nesyri oldu. Yaklaşık 10 kilo verdiği söylenen ve fit görüntüsüyle antrenmanlarda iyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarının da yıldızı oldu.



4-0 kazanılan Al-Ittihad, 3-2 kaybedilen Benfica ve 1-0 kazanılan Lazio maçında ağları 1'er kez sarsan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu öncesi "Hazırım" mesajı vermişti.



Feyenoord deplasmanında ilk 11'de başlayan ancak gol bulamayan En-Nesyri, Kadıköy'de ise adeta mükemmel bir oyun ortaya koydu.

Takımının 4. golünü atan En-Nesyri; ön alan baskısındaki rolü, savunma yardımı, hücum organizasyonlarındaki yardımcılığı ve gol yollarındaki etkinliğiyle parladı.



Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan En-Nesyri, maç sonunda taraftarlar tarafından ayakta alkışlanırken, sosyal medyadaki sarı-lacivertli futbolseverlerin de büyük beğenisini topladı.