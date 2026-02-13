30 milyon euroya gitmişti, iki yıl sonra yeniden taraftarın karşısına çıktı

Galatasaray’ın, ara transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, ikinci döneminde ilk kez RAMS Park’ta oynadı.

Sarı-kırmızılılarla iç sahada en son 15 Ocak 2024 tarihindeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyen Boey, bu maçla birlikte 760 gün sonra taraftarların karşısına çıktı. Fransız futbolcu, Eyüpspor müsabakasıyla ayrıca ilk kez 11’de şans buldu.

REKOR KIRMIŞTI

Sacha Boey'un Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığındaki transferi Süper Lig tarihine geçmişti.

Boey, Süper Lig'in en pahalı transfer satışı olarak rekor kırmıştı.

Boey, Galatasaray'a Rennes'ten 5 milyon 650 bin euro karşılığında gelmişti.