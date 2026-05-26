30 yıl sonra küme düştüler. Yıkan gol uzatmada geldi

26.05.2026 14:38

Wolfsburg küme düştü.

Alman ekibi Wolfsburg, 30 yıl sonra bir alt lige düştü. Yeşil beyazlı ekip yoluna Bundesliga 2'de devam edecek.

Almanya Bundesliga play-out finali ikinci maçında Paderborn, uzatmalarda Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi.
 

Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile, play-out'ta karşılaşan Paderborn, rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü.
 

Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü. Paderborn ise 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.