35 yaşındaki futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.