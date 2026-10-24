Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

35 yaşındaki futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

24.10.2026 18:30

35 yaşındaki futbolcu sahada kalp krizi geçirdi
IHA

35 yaşındaki futbolcu birden yere yığıldı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Bartın'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada 35 yaşındaki futbolcu Akın Karaaslan, maçın son dakikalarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden fenalaşarak yere yığıldı. 

IHA

Maçın son dakikalarından fenalaştı.

Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.