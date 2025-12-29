36 yaşındaki milli kaleci 9 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönüyor

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kadro dışı bırakılan Necip Uysal ve Mert Günok'la ilgili konuşmuştu.

“YENİ DÖNEM PLANLAMAMIZDA YER ALMAYACAKLAR”



Adalı kararın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.