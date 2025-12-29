36 yaşındaki milli kaleci 9 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönüyor
29.12.2025 14:59
NTV - Haber Merkezi
Anthony Musaba ile anlaşan Fenerbahçe, transferde bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Mert Günok ile görüşüyor.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi geldi.
Samsunspor'un teklifini reddeden milli kaleci, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Sarı lacivertlilerin altyapısında yetişen 36 yaşındaki file bekçisi, 2015 yılında ayrıldığı kulübe dönmeye hazırlanıyor.
İRFAN CAN VEDA EDİYOR
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'a veda etmeyi planlıyor. Polonya ekibi Legia Varşova, 27 yaşındaki kaleci için teklif aşamasında.
Polonya'dan Cracovia takımı da oyuncuyla ilgileniyor. Sarı Lacivertlilerde sezon başında Girona'ya kiralanan Livakovic'in de devre arasında bonservisiyle satılması gündemde.
Hırvat kaleciyle Dinamo Zagreb, Panathinaikos, Ajax ve Brest ilgileniyor.
İrfan Can, Fenerbahçe'ye Göztepe'den transfer olmuştu
NELER YAŞANDI?
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kadro dışı bırakılan Necip Uysal ve Mert Günok'la ilgili konuşmuştu.
“YENİ DÖNEM PLANLAMAMIZDA YER ALMAYACAKLAR”
Adalı kararın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.