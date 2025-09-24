38. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor: Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya
Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile ikincisi Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geldiği final maçı başladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşıyor.
Maçta Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapıyor.
1. ÇEYREK SONUCU:
Fenerbahçe Beko 25-13 Beşiktaş GAİN
2. ÇEYREK SONUCU:
Fenerbahçe Beko 43-34 Beşiktaş Gain
3. ÇEYREK SONUCU:
Fenerbahçe Beko 67-50 Beşiktaş Gain
Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
FENERBAHÇE BEKO, 7 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.
1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.
Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ, BİR DEFA KAZANMIŞTI
Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.