38 yaşındaki Yasin Öztekin, 2. Lig'i sallıyor: Gol krallığında zirvede

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta itibarıyla oynadığı 28 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 45 puanla 7. basamakta bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası aldı. Buna rağmen play-off hattının hemen bir basamak altında ve 2 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi, üst lig hedefini de sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin'in skor katkısı ise dikkat çekti.

