39 yaşındaki Dzeko, yeni takımına imzayı attı

Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki Edin Dzeko, yeni takımına imzayı attı.



İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

30 HAZİRAN 2026'YA KADAR SÖZLEŞME



Kulüpten yapılan açıklamada, "17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğan Edin Dzeko, 30 Haziran 2026'ya kadar Fiorentina'da kalmasını sağlayacak, belirli şartların sağlanması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar otomatik olarak yenilenecek bir sözleşmeye imza attı." denildi.

