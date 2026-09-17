39 yaşındaki Messi yine bildiğimiz gibi. 49. kupasını kazandı

Dünya Kupası'nda Arjantin 'i adeta tek başına finale çıkaran ancak İspanya'ya boyun eğen Lionel Messi kulüp kariyerinde ise finallere damga vurmaya devam ediyor.

ABD'de David Beckham'ın kurucusu ve ortağı olduğu Inter Miami takımının formasını giyen Messi, Meksika'nın Cruz Azul takımı ile oynadıkları Campoenes Cup finaline 1 gol ve 1 asistle damga vurup, kariyerinin 49. kupasını kaldırdı.

Messi aynı zamanda maçın değerli oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

115 MAÇTA 100 GOLE ULAŞTI

Maçın 24'üncü dakikasında, Barcelona'da da birlikte oynadığı Luıs Suarez'in pasını kafayla ağlara yollayan Messi, Inter Miami formasıyla da dalya yaptı. Messi sadece 115 maçta 100 gole ulaşmayı da başardı.

81'de de kornerden Casemiro'ya asist yapan Messi muhteşem kariyerine 1 kupa daha ekleyerek, dünyanın en çok kupa kazanan oyuncusu ünvanını pekiştirdi