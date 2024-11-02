3'üncü Lig'de Ege ekipleri zorlu sınavlarda

2'nci Grup'ta 4'üncü sırada yer alan Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Veyis Kanber önderliğindeki ilk sınavında evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. Zirve takipçisi Uşakspor, seyircisi önünde Mazıdağı Fosfatspor'la puan mücadelesi verecek. İki haftadır galip gelemeyen 3'üncü sıradaki Muğlaspor, İnegöl Kafkasspor deplasmanında çıkış arayacak. Tire 2021 FK, deplasmanda kendisi gibi düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor'u yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.



3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Mesut Toros önderliğinde çıktığı 3 maçta 5 puan toplayan zirve takipçisi Aliağa Futbol, kendi sahasında düşme hattındaki Alanya 1221 FSK ile mücadele edecek. Grupta zirve yarışı veren bir başka Ege ekibi olan Ayvalıkgücü Belediyespor, kupada tur atlamanın moraliyle Play-Off hattındaki rakiplerinden 1923 Mustafakemalpaşaspor'u ağırlayacak. Son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Efeler 09 SFK, kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bayburt Özel İdarespor'u misafir edecek.



4'üncü Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Kırıkkale FK deplasmanından 1 puanla dönmesine rağmen galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Denizlispor, taraftarı önünde zirve ortağı Zonguldakspor FK ile rakip olacak. Son sıradan kurtulamayan 2 puanlı Turgutlu 1984 evinde lider Sebat Gençlikspor'la kozlarını paylaşacak. Erciyes 38 deplasmanından eli boş dönen İzmir Çoruhlu FK ise düşme hattındaki Büyükçekmece Tepeciksor'u konuk edecek. Tüm maçlarda ilk düdük saat 14.00'te çalacak.