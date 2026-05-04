4-1'lik maç bir anda 5-4 bitmişti, soruşturma başlatıldı
04.05.2026 14:18
Son Güncelleme: 04.05.2026 14:25
Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçında usulsüzlük iddiasına soruşturma başlatıldı.
Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuşa ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
70. dakikasında Şırnak Petrolspor'un 4-1 önde olduğu maçı, Kurtalanspor kalan 30 dakikada 4 gol bularak 5-4 kazanmıştı.
Başkanın sahaya girerek “Yenilin” talimatı verdiği iddia edilmişti.
Başkanın sahaya girdiği anlar.