4-2'lik yenilgi sonrası Ole Gunnar Solskjaer: Suratımıza atılmış yumruk gibiydi

Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.



Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.



"Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık." diyen Solskjaer, "Daha iyi bir savunma yapmalıydık. Savunma yapsaydık bu golleri yemezdik. Özellikle son gol hayal kırıklığı yarattı. Suratımıza atılmış yumruk gibiydi. Benim için hayal kırıklığı bu."

Solskjaer sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hatalarımızdan öğreneceğiz. Ben farklı takımlarda bulundum. Hem oyuncu olarak hem hoca olarak 2 farktan çevirdiğim durumlar oldu. Daha hazır olacağız ve ilk golü atarak maçı çözeceğiz."