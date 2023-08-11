4 büyüklerin toplam borcu 23 milyar

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol şirketlerinin toplam borcu, 23 milyar 340 milyon liraya ulaştı.



Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre, 31 Mayıs 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.



Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ'nin, dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borcu 7,53 milyar lira.



Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe Futbol AŞ bulunuyor. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcu 5,89 milyar lira.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle son sırada



Dört kulüp, geride kalan sezonda toplamda 3,3 milyar lira zarar etti.



2022-2023 sezonunu Trabzonspor 1 milyar 22 milyon lira, Galatasaray 952,3 milyon lira, Beşiktaş 680 milyon lira ve Fenerbahçe 652,7 milyon lira zararla kapattı.



Fenerbahçe 3,04 milyar lirayla dört büyükler içinde en fazla gelir elde eden kulüp konumunda yer alırken, en fazla harcama yapan kulüp de 3,69 milyar lirayla yine sarı-lacivertliler oldu.



