4 gol, 3 puan, 3'te 3: Galatasaray, Kayseri'de sürprize izin vermedi

Trendyol Süper Lig 'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray 'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane kaydetti. Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 9'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise 1 puanla 12. sırada yer aldı. Galatasaray, gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

90+3' FARK 4'E ÇIKTI! Galatasaray'da Leroy Sane, ceza sahası dışında buluştuğu topa sert bir vuruş yaptı ve skoru 4-0'a getirdi.

72' Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Mauro Icardi, oyuna dahil oldu. Gabriel Sara ve Ismail Jakobs, oyundan çıktı.

36' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Yunus Akgün, hızla rakip yarı alana taşıdığı topu savunma arkasına kaçan Sane ile buluşturdu. Alman oyuncunun vuruşu kaleciden döndü ancak dönen topu Eren Elmalı tamamladı ve skor 1-0'a geldi.

Eren Elmalı, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken bir yandan da Galatasaray 'ın lig tarihindeki 4000. golünü atmış oldu.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.



Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabakaya Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen 11 ile çıktı.



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.



Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Okan Buruk, ilk 11'de Jakobs ve Osimhen'e şans tanıdı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.



OSIMHEN İLK KEZ 11'DE



Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.



Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu.

﻿BARIŞ ALPER VE LEMINA YOK



Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Mario Lemina da Kayseri'ye götürülmedi.



KAYSERİSPOR'DA 3 FARKLI İSİM



Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçına göre 11'de 3 değişikliğe gitti.



Gisdol, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Mane, Ackah, Hosseini'nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes'i sahaya sürdü.



Kayseri ekibi Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku 11 ile sahaya çıktı.