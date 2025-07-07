4 gün önce transfer oldu, apar topar ameliyata alındı
4 gün önce Süper Lig ekibi Göztepe'ye imza atan yeni transfer Janderson, apar topar ameliyata alındı.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampına başlayan Göztepe'nin yeni transferi golcü Janderson kamp öncesi apandisit sorunu ile karşı karşıya kaldı.
Slovenya sehayatinden bir gece önce yoğun bir karın ağrısı şikayeti yaşayan Brezilyalı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
KAMPA KATILMA TARİHİ BELLİ OLDU
Apandisit sorunu yaşadığı tespit edilen oyuncu operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçen 26 yaşındaki forvetin 2 gün dinleneceği ardından Slovenya kampına katılacağı kaydedildi.
Brezilya'nın Vitoria takımından kadroya dahil edilen Sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet ise tedavisine Fransa'da devam ediyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol