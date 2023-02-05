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4 saat rötarlı yolculuk: Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor kafilesini taşıyan uçak İstanbul'a indi.

4 saat rötarlı yolculuk: Konyaspor kafilesi İstanbul'a geldi

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, rötarlı bir şekilde İstanbul'a geldi.

Konya'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı kalkan uçak, saat 24.00'te hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak, saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, yorucu yolculuğun ardından konaklayacağı otele geçti.

KONYASPOR ERTELEME İÇİN BAŞVURMUŞTU

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı.

Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.

TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı gerçekleşti.

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