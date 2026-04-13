4 yıl önce Süper Lig'deydiler, son sıraya demir attılar. FIFA'dan bir ceza daha

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor 'a 6 puan silme cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'a bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.



Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Malatya temsilcisi, Kırmızı Grup'ta -52 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

4 YIL ÖNCE SÜPER LİG'DEYDİLER



2021-2022 yılında Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, hızla 3. Lig 'e kadar düştü.



2022 yılında Süper Lig'in 32. haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.



Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.

Söz konusu ligi 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle geçen sezon 2. Lig'e düştü. Yeni Malatyaspor gelecek sezon 3. Lig mücadele edecek.