40 kez PFDK'ya sevk edilen 23 kulüp başkanı 17 kez ceza yedi

40 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 23 kulüp başkanı 17 kez ceza yedi.



İlk ceza ligin ikinci haftasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'a kesilirken Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe 4 kez disiplin kuruluna verildi.



PFDK tarafından verilen cezaların detayları şöyle:



Fenerbahçe Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç, deplasmanda oynanan Göztepe müsabakasının devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504 bin TL para cezası almıştı. Koç'un cezası Tahkim kuruluna yapılan itiraz sonunda 168 bin TL olarak değiştirildi.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı açıklamalar ve açıklama içeriğinde yer alan ifadelerin spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı ve futbolun değerini düşüren, TFF yöneticilerini rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca takdiren 465 bin TL para cezası verilmişti. Fenerbahçe maçından sonra neden olan bu sevk için Doğan'ın Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz sonunda para cezası 350 bin TL olarak düzeltildi.



4 kez PFDK'ya sevkedilen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504 bin TL ceza verilmişti. Başkan Boztepe'nin Tahkim kuruluna yaptığı İtiraz sonucu ceza 168 bin TL'ye düşürüldü. Sinan Boztepe hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi nedeniyle 125 Gün Hak Mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası ile cezalandırılmıştı. Tahkim kuruluna yapılan itiraz sonunda Boztepe'nin cezası 5 ay hak mahrumiyeti ve 750 bin tele olarak değiştirildi. Hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 600 Bin TL para cezası alan Sinan Boztepe, yaptığı itiraz sonunda tahkim kurulu cezayı kaldırdı.



Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'a PFDK sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle (oyçokluğu) ile 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası verdi.



PFDK, Gaziantep Başkanı Memik Yılmaz'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza vermedi. Başkan Memik Yılmaz'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle (oyçokluğu) ile 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası verildi.



2 defa PFDK'ya sevkedilen Şanlı Urfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün, devre arasında ve müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası alırken, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 78 Bin TL para cezası verildi.



Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş Başkanı Hüseyin Ok müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 6 Bin 750 TL ile cezalandırıldı.



Orduspor 1967 kulüp Başkanı İsa Akçay'ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilirken PFDK Akçay'a hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4,5 ay hak mahrumiyeti ve 101 Bin 250 TL para cezası verdi.



İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü Başkanı İhsan Çoruhlu ise iki ayrı kural ihlalinden PFDK tarafından cezalandırıldı. Çoruhlu, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 67 bin 500 TL para cezası alırken, kendi takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 51 bin TL para cezası aldı.



Nazilli Spor Başkanı Şahin Kaya ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.



Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz 2 defa PFDK'ya sevkedildi. Müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası alan Fatih Cengiz, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 67 bin 500 TL para cezası verildi.



PFDK Beykoz Anadolu Spor Başkanı Zeki Aksu'ya hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 78 bin TL para cezası verirken, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Aksu'ya talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar verildi.



İHTAR CEZASI ALAN KULÜP BAŞKANLARI



PFDK'ya sevk edilen ancak ihtar ile geçiştirilen kulüp başkanlarının uyarılma nedenleri ise şöyle:



-Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Tire 2021 Başkanı Hüma Yüksel, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Karabük İdmanyurdu Başkanı Adem Aydım akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Kırıkkalespor Başkanı Adnan Duman müsabaka öncesi akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Sarıyer Kulüp Başkanı Salih Bayraktar ise akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Çorlu Spor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Altay Başkanı Süleyman Özaral, akredite edilmediği alanlarda ve yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Afyonspor Başkanı Nadir Güzbey, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından ve akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Tuzlaspor Başkanı Zeki Aksu, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



-Çorlu Spor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık.



Öte Yandan Karaman Futbol Kulübü Başkanı Suat Akbay'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile akreditasyon talimatının 7/1 maddesi nedeniyle PFDK’ya sevki konusundaki karar henüz açıklanmadı.