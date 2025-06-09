40 yaşında 34. kupasını kazanan Ronaldo'dan Suudi Arabistan kararı

Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda İspanya'yı yenerek kupayı kazandı.



Maçın 87. dakikasında sakatlanan Ronaldo, kariyerindeki 34. kupayı kaldırdı. 40 yaşındaki yıldız, milli zafer sonrası transfer kararını duyurdu.

AL NASSR'DA KALACAK



Ronaldo yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklayarak transfer iddialarına noktayı koydu.



Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da 105 gol atan Ronaldo, 19 asist yapmıştı. Ronaldo toplamda ise 938. golüne ulaştı.