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40 yaşında 34. kupasını kazanan Ronaldo'dan Suudi Arabistan kararı

Kariyerinde 34. kupasını Portekiz Milli Takımı'nda kaldıran Ronaldo, transfer kararını açıkladı.

40 yaşında 34. kupasını kazanan Ronaldo'dan Suudi Arabistan kararı

Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda İspanya'yı yenerek kupayı kazandı.

Maçın 87. dakikasında sakatlanan Ronaldo, kariyerindeki 34. kupayı kaldırdı. 40 yaşındaki yıldız, milli zafer sonrası kararını duyurdu.

AL NASSR'DA KALACAK

Ronaldo yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklayarak transfer iddialarına noktayı koydu.

takımı Al Nassr'da 105 gol atan Ronaldo, 19 asist yapmıştı. Ronaldo toplamda ise 938. golüne ulaştı.

40 yaşında 34. kupasını kazanan Ronaldo'dan Suudi Arabistan kararı - 1
Cristiano Ronaldo sakatlandı

Cristiano Ronaldo sakatlandı

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