40 yaşındaki Ronaldo servetine servet katacak: Alacağı maaş ortaya çıktı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin ayrıntıları İngiliz Sun gazetesinde yer aldı.



Ronaldo yıllık 178 milyon sterlin kazanacak ve 24.5 milyon sterlin imza parası alacak. Sözleşmedeki ikinci yıl devreye girerse bu tutar 38 milyon sterline yükselecek.



HER ANINDA PARA BASACAK



Her golden 80 bin, her asistten 40 bin sterlin kazanacak olan Ronaldo'ya 33 milyon sterlin değerinde yüzde 15'lik bir hisse verilecek.



40 yaşındaki Portekizli yıldız ayrıca gol kralı olduğunda 4 milyon sterlin, lig şampiyonluğunda 8 milyon sterlin ve Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında 6.5 milyon sterlinliklik gelirin daha sahibi olacak.

PERFORMANSI

Ronaldo geçen sezon 41 maçta 35 gol atmış 4 asistlik performans sergilemişti.



Kariyerinde 934 golü bulunan Ronaldo 1000 gole ulaşırsa kırılması güç bir rekora imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdıracak.