400 sporcu Meriç’te madalya için kürek çekiyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, dün yapılan eleme yarışlarının ardından bugün final müsabakalarıyla devam etti.



Şampiyonada, 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya için kürek çekiyor.



Sabah seansında ayrıca master yarışları da gerçekleştirildi. Organizasyon, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreni ile tamamlanacak.