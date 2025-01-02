41 yaşındaki Felipe Melo takımıyla yollarını ayırdı

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de 3 sezon geçiren Felipe Melo'nun sözleşmesi sona erdi.



Sözleşmesi sona eren Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı. 41 yaşındaki tecrübeli isim serbest oyuncu konumuna geldi.



Brezilya ekibi, Melo'ya veda paylaşımı yaptı.



Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."