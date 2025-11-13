41 yaşındaki Ronaldo, büyük zaferin peşinde: Üst üste 6. kez
41 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, büyük zaferin peşinde. Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanırsa kariyerindeki eksik parçayı tamamlayacak.
Futbolun efsanesi Cristiano Ronaldo kariyerlerinin son Dünya Kupası'na hazırlanıyor.
Rekorlarla dolu kariyerlerindeki son perdeye hazırlanan Ronaldo milli takımda unutulmaz bir veda yapmanın peşinde.
Kupa koleksiyonundaki tek eksiği tamamlamak isteyen Ronaldo, 41 yaşında olacağı turnuva için heyecanlı.
“Milli Takım'a Dünya Kupası kazanarak veda edersem, benden daha mutlu bir insan olamaz.” diyen Ronaldo'nun bir hedefi daha var. Yıldız futbolcu kariyerinde 1000. gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza atmak istiyor.
ÜST ÜSTE 6. KEZ
Ronaldo ikariyerinde üst üste 6. kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.
Yıldız futbolcu her katıldığı Dünya Kupası'nda gol atma başarısı da göstermişti. Ronaldolu Portekiz son Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.
2026 FIFA Dünya Kupası açılışı 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estadio Azteca Mexico City'de yapılacak. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.
Ronaldo'nun kariyerinde 953 golü bulunuyor.
GARANTİLEYEN TAKIMLAR
Şu ana kadar Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar şöyle:
İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana.
PELE, MARADONA YA DA MESSİ KIYASLAMASI
Ronaldo geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bence tüm zamanların en iyi futbolcusuyum. İnsanlar Pele, Maradona ya da Messi’yi tercih edebilir, buna saygı duyuyorum ama ben en eksiksiz oyuncuyum. Kafa vuruşları, penaltılar, serbest vuruşlar… Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim.”