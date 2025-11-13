41 yaşındaki Ronaldo, büyük zaferin peşinde: Üst üste 6. kez

GARANTİLEYEN TAKIMLAR



Şu ana kadar Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar şöyle:

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana.



PELE, MARADONA YA DA MESSİ KIYASLAMASI



Ronaldo geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:



“Bence tüm zamanların en iyi futbolcusuyum. İnsanlar Pele, Maradona ya da Messi’yi tercih edebilir, buna saygı duyuyorum ama ben en eksiksiz oyuncuyum. Kafa vuruşları, penaltılar, serbest vuruşlar… Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim.”