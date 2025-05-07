43 maç kaçıran Oosterwolde takıma katıldı

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, son olarak Süper Lig'in 9.haftasındaki Samsunspor maçında forma giymiş ve sakatlanarak maça devam edememişti.

Kasım ayında ön çapraz bağ operasyonu geçiren 24 yaşındaki futbolcu, tedavisinin ilk bölümünü Hollanda'da geçirdikten sonra Türkiye'ye döndü.

43 MAÇ KAÇIRDI



Ekstra bireysel çalışmalarla iyileşme sürecini hızlandıran Oosterwolde, son antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle şu ana dek 43 maç kaçıran ve lisansı çıkarılmayan Jayden Oosterwolde, sezonun devamında da forma giyemeyecek.