46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen maratonda heyecan 46. kez yaşandı.

Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin dolar, üçüncüler ise 10'ar bin dolar ödül aldı.

Türk atletler de kendi aralarında ödüllendirildi. Yarışlarda Türk atletler içinde birinci gelen erkek ve kadın sporculara 50'şer bin lira ödül takdim edildi. İkincilere 40 bin, üçüncülere ise 30 bin TL ödül verildi.

Tekerlekli Sandalye koşucuları için de birincilere 25'er bin lira olmak üzere toplam 140 bin TL ödül dağıtıldı.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.