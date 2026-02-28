46 yıl sonra yeniden. Galatasaray'ın retro serisinde mavi sürprizi
Koleksiyonda, sarı-kırmızılıların efsane teknik adamlarından Brian Birch'ün saha kenarında giydiği mavi ceket de yer alıyor.
Galatasaray, 1980-1981 sezonunda giydiği formaların retro serisini satışa çıkardı. 46 yıl önce giyilen formadan ilham alınan özel koleksiyon forma, 4 bin 999 liradan satışa çıkarıldı.
Galatasaray, 46 yıl önce giydiği formayı taraftarlarıyla buluşturdu.
"Sen Sarıyla Kırmızı" sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin özgün tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı.
Sarı zemin üzerindeki kırmızı çizgiler ve kırmızı zemin üzerindeki sarı ayrıntılar, klasik estetiğie sadık kalmayı amaçlıyor.
Retro serisi için teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların yer aldığı bir çekim yapıldı.
BRIAN BIRCH CEKETİ
Koleksiyonda yalnızca formalar yok.
1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.
GS Store mağazalarında satışa sunulan formaların fiyatı 4 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlenirken, ceketin fiyatının ise 6 bin 999 lira 99 kuruş.