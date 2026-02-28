46 yıl sonra yeniden. Galatasaray'ın retro serisinde mavi sürprizi

BRIAN BIRCH CEKETİ

Koleksiyonda yalnızca formalar yok.

1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.

GS Store mağazalarında satışa sunulan formaların fiyatı 4 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlenirken, ceketin fiyatının ise 6 bin 999 lira 99 kuruş.