48 gün sonra taraftarın önüne çıkan Rafa Silva'dan tepki çeken görüntü. Islık ve protesto

KRİZDE SON DURUM



Sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan ardından takıma katılan Rafa Silva krizi sürüyor.

Silva'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını yalanlaması sonrası başkan Serdal Adalı'dan açıklama gelmişti.

"15 MİLYON EURO VEREN ALIR"

Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır.” demişti.



“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”

Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.

SILVA'DAN CEVAP

Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt geldi.

A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.

Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarıldı.