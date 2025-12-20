48 gün sonra taraftarın önüne çıkan Rafa Silva'dan tepki çeken görüntü. Islık ve protesto
Beşiktaş'ta 48 gün sonra maç kadrosuna alınan Rafa Silva'nın görüntüsü tepki çekti, taraftar yıldız futbolcuyu protesto etti.
Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Elleri ceplerinde bir şekilde pas çalışmasına katılan Rafa Silva, sadece gözleri açıkta kalacak şekilde sahada yer aldı.
Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
KRİZDE SON DURUM
Sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan ardından takıma katılan Rafa Silva krizi sürüyor.
Silva'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını yalanlaması sonrası başkan Serdal Adalı'dan açıklama gelmişti.
"15 MİLYON EURO VEREN ALIR"
Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır.” demişti.
“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”
Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.
SILVA'DAN CEVAP
Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt geldi.
A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.
Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarıldı.