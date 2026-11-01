48. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu, rekor kırıldı

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu , bugün gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek maraton, 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 42 kilometrede 8 bin 427, 15,5 kilometrede 14 bin 781, kurumsal koşuda 17 bin 471 ve halk koşusunda 5 bin olmak üzere toplam 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı.

Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maratonun 42 kilometrelik parkurunda 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet mücadele etti.

ERKEKLERDE REKORLA KAZANDI

48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken aynı zamanda İstanbul Maratonu rekorunu kırdı.

Bir önceki rekor, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle bir başka Kenyalı atlet Daniel Kibet'e aitti.

Koşuda ikinci sırayı Etiyopyalı atlet Sufaro Woliyi Kebeto elde etti. Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh ise üçüncü oldu.

HÜSEYİN CAN, 11. OLDU

İstanbul Maratonu'nda elit kategoride mücadele eden milli atletlerden Hüseyin Can, 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı.

Geçen yıl ilk 10 içinde yer alan Hüseyin Can, bu sene yarışı 11. sırada bitirdi.

Diğer milli atletlerden Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniyeyle 12'nci, Halil Yaşin 2 saat 19 dakika 31 saniyeyle 14'üncü, Ahmet Alkanoğlu 2 saat 19 dakika 38 saniyeyle 15'inci, Yavuz Ağralı ise 2 saat 21 dakika 44 saniyeyle 16'ncı oldu.

KADINLARDA KAZANAN AYENEW BAZE

48. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 48. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

Kadınlarda ilk 3 sırayı Etiyopyalı atletler aldı. Azmera Abreha Gdey 2 saat 24 dakika 47 saniyeyle ikinci, Diribe Hirko Alemu ise 2 saat 25 dakikalık süresiyle üçüncülüğü elde etti.

MARATON, SAAT 09.00'DA BAŞLADI

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başladı.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Maratonun 42 kilometrelik ana yarışı ise saat 09.00'da başladı.

Üç grup halindeki 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başlayacak. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de, halk koşusunun başlangıcı ise saat 12.14'te yapılacak.

42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.

PARKURLAR

İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaştı.

Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek sporcular, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.

15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı noktaladı..

12 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

48. İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak.

Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü, 190 bin dolar olacak.

Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara ise toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.

Organizasyonda tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü, 12 milyon lirayı bulacak.

YOLLAR KAPANDI

Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı .

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.