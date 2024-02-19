4 büyük takım, finansal performansıyla Avrupa'nın en kötü 10'u arasında

TRABZONSPOR, FAALİYET ZARARINDA AVRUPA'DA İLK 5'TE



Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon avro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı.



İspanya'nın Barcelona takımı ise geçen yıl 179 milyon avro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor.



Listede, Roma, 53 milyon avro, Monaco, 41 milyon avro ve Aston Villa ise 39 milyon avro faaliyet zararıyla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

1-Barcelona

179 milyon euro



2-Roma

53 milyon euro



3-Monaco

41 milyon euro



4-Aston Villa

39 milyon euro



5-Trabzonspor

35 milyon euro