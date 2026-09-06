5-0'lık skorun ardından dikkat çeken açıklama

Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor , konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi.

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Cimşir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"“Çok kaliteli bir kadromuz var. Her oynadığımız maçın favorisi olmamız gerekiyor. Bu yönde hareket edeceğim. Özellikle oynamak istediğim ve ısrar edeceğim oyun bu tarz. Mazeret ve bahane üretmeden bunu yapmak gerekiyor. Bu yolu emin adımlarla yürüyeceğiz.

Benim elimde sihirli değnek yok, sadece oyunculara temas etmeye çalıştım. Ama bu kadro bulunduğu üç kulvarda da zirveye oynayacak."