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5 gol, 1 kırmızı kart, nefes kesen maç. Galatasaray, Başakşehir'i son dakikalarda mağlup etti

04.09.2026 19:03

Son Güncelleme: 04.09.2026 22:09

5 gol, 1 kırmızı kart, nefes kesen maç. Galatasaray, Başakşehir'i son dakikalarda mağlup etti
IHA

İki takım oyuncularının mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Süper Lig'in 4. haftasında 5 golün atıldığı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Galatasaray, Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 66. dakikada penaltıdan Shomurodov ile 76. dakikada Davinson Sanchez (k.k.) ile geldi.

 

Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan ve puanını 10'a yükselten sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Başakşehir ise 4 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

 

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Amedspor deplasmanına çıkacak.

21:48
SARA FRİKİKTEN ATTI, 3-2
90+1. Dakika: Galatasaray öne geçti. Başakşehir ceza yayının önünde kazanılan frikikte topun başına geçen Gabriel Sara'nın direkt kaleye vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-2 oldu.
Anadolu Ajansı
21:42
GOL İPTAL EDİLDİ
83. Dakika: Galatasaray'ın golü iptal edildi. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Davinson Sanchez'in kafasıyla dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'da yaklaşık 3 buçuk dakika incelenen gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
21:37
KIRMIZI KART
79. Dakika: Başakşehir 10 kişi kaldı. Umut Bozok'un Rafael Leao'ya yaptığı faul sonrası hakem direkt kırmızı kartını çıkardı ve tecrübeli futbolcuyu oyundan ihraç etti.
21:36
DİREKTEN DÖNDÜ
78. Dakika: Galatasaray direğe takıldı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Gabriel Sara'nın sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.
21:34
DAVINSON KENDİ KALESİNE ATTI
76. Dakika: Skorda yeniden denge var. Başakşehir'in kazandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortaya Davinson Sanchez'in ters kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.
21:30
TORREIRA ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
71. Dakika: Galatasaray yeniden önde. Sol kanatta topla buluşan Rafael Leao, Barış Alper'i gördü. Barış Alper ise yay üzerindeki Torreira'ya pasını aktardı. Uruguaylı futbolcu, Jakobs ile duvar pası yaptıktan sonra tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Galatasaray 2-1 öne geçti.
Anadolu Ajansı
21:26
LEAO OYUNDA
66. Dakika: Galatasaray'da Batrakov'un yerine yeni transfer Rafael Leao oyuna dahil oldu.
21:23
MAÇTA EŞİTLİK VAR
66. Dakika: Başakşehir beraberliği yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Shomurodov'un vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.
Anadolu Ajansı
21:22
PENALTI
63. Dakika: Başakşehir penaltı kazandı. Galatasaray ceza sahasına havalandırılan topa Fayzullaev hareketlendi ancak Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Sallai, faul sonrası sarı kart gördü.
Anadolu Ajansı
21:16
BAŞAKŞEHİR NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
58. Dakika: İnanılmaz gol kaçtı. Başakşehir atağında savunma arkasına sarkan Shomurodov, karşı karşıya pozisyonda hemen yanındaki arkadaşı Kemen'i gördü. Kemen'in tek vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Pozisyonun bitimiyle birlikte Kemen için ofsayt bayrağı kalktı.
21:11
SANE'NİN KAFA VURUŞU DIŞARIDA
54. Dakika: Galatasaray 2. gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya hareketlenen Sane'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.
21:02
GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Galatasaray'da Mario Lemina'nın yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.
20:44
NET GOL KAÇTI
43. Dakika: Başakşehir beraberliğe çok yaklaştı. Operi, çalımlarla getirdiği topu savunma arkasına hızla koşan Kemen'e gönderdi. Kemen'in dar açıdan vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
20:32
OSIMHEN SAKATLANDI
31. Dakika: Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen maça devam edemedi ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
IHA
20:17
GALATASARAY ÖNDE
17. Dakika: Galatasaray öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Osimhen'in sert şutu direkten kale içine düştü ve skoru 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:07
YUNUS VURDU, DENİZ KORNERE ÇELDİ
6. Dakika: Galatasaray etkili geldi. Hızlı hücum fırsatında ceza sahasının dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün köşeye giden şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
IHA
20:01
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
1. Dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Henüz 32. saniyede sağ kanattan gelişen atakta Batrakov'un ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz çıkardı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Başakşehir-Galatasaray karşılaşması başladı.
IHA
19:30
BURUK: "KALİTEMİZLE KAZANMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Nuri Şahin çok önemli bir isim. Bugün onlar da tek forvetle çıkıyorlar. Orada Kemen'in hareketliliğine dikkat etmek gerekiyor. Rakibimiz çok hareketli bir takım. Rakiplerinin kafasını karıştırıyor ve tehlike yaratıyorlar. Savunma geçişlerinden pozisyonlar veriyorlar. Bunlara hazırlandık. Oyun ve oyuncu kalitemizi ortaya çıkarıp bugün kazanmak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
19:23
ŞAHİN: "CESUR OLMAK GEREKİYOR"
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Bizim için kısa bir hafta oldu. Pazar oynadık, şimdi cuma oynuyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz, o küçük bir avantaj olabilir. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bu tarz takımlara karşı cesur olmak gerekiyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sezon başındayız, ritim yakaladıkça daha iyi olacağız. Bugün de kazanmak için sahaya çıkacağız."
Anadolu Ajansı
19:02
İLK 11'LER
Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen. Galatasaray'ın yedekleri: Jankat, Eren, Ugochukwu, İlkay, Deniz, Kaan, Leao, Abdülkerim, Barış Alper, Nhaga

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

 

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanına averajla lider geldi.

 

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen, 11'i ile başladı.

 

Konuk takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga, görev bekledi.

 

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değiştirdi.

 

Göztepe karşılaşmasında ısınmada sakatlandığı için yedeğe çekilen kaleci Uğurcan Çakır, ilk 11'e dönerken Jankat, yedek kulübesine geçti.

 

Buruk, Göztepe müsabakasında sakatlık yaşayan kaptan Abdülkerim ile Barış Alper'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşması öncesindeki bu maçta yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sane ile Batrakov'u sahaya sürdü.

 

LEMINA STOPERDE

 

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek beklettiği müsabakada sol stoperde Lemina'ya görev verdi.

 

Buruk, yeni transfer edilen ve henüz takımla antrenmana çıkmayan stoper El Chadaille Bitshiabu ile genç Arda Ünyay'ı kadroya almadı. Göztepe müsabakasında sakatlanan Abdülkerim'i riske atmayan Buruk, stoperde Davinson Sanchez-Mario Lemina ikilisini tercih etti.

 

BATRAKOV İLK KEZ 11'DE

 

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

 

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, İstanbul Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.

 

YENİ TRANSFERLER KADRODA

 

Galatasaray'ın yeni transferleri Deniz Gül ile Rafael Leao, ilk kez maç kadrosuna girdi.

 

Sarı-kırmızılı ekibin Portekiz'in Porto takımından kadrosuna kattığı milli santrfor Deniz ile İtalya temsilcisi Milan'dan aldığı Portekizli kanat oyuncusu Leao, turuncu-lacivertliler karşısında yedeklerde forma şansı bekledi.

 

SINGO'YA SAKATLIK ENGELİ

 

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

 

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Dünya Kupası'ndan sakat dönen ve henüz resmi maça çıkamayan Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığını söyledi.

 

Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.

 

EMİN BAYRAM, GALATASARAY'A KARŞI

 

İstanbul Başakşehir'in Belçika'nın Westerlo takımından transfer ettiği Emin Bayram, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı forma giydi.

 

Emin, Galatasaray'dan 2023'te kiralık, 2024'te ise bonservisiyle gittiği Westorla'dan bu sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer oldu. 23 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele etti.

 

EV SAHİBİNDE 2 DEĞİŞİKLİK

 

İstanbul Başakşehir'de Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

 

Ev sahibi takım, Galatasaray karşısına Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi, Andreas Skov Olsen, Oliver Kemen, Jakub Kaluzinski, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov 11'i ile çıktı.

 

Turuncu-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Umut Bozok, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Davie Selke, Ousseynou Ba, Bertuğ Yıldırım, Berkay Özcan, Saba Kharebashvili, Michal Karbownik yer aldı.

 

Teknik direktör Nuri Şahin, sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer'in yerine Deniz'e kaleyi teslim etti. Şahin, Kasımpaşa karşısında 11'de oynattığı Umut Bozok'u yedeğe çekerken, yerine Kaluzinski'yi görevlendirdi.

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