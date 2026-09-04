5 gol, 1 kırmızı kart, nefes kesen maç. Galatasaray, Başakşehir'i son dakikalarda mağlup etti

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig 'de ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanına averajla lider geldi.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen, 11'i ile başladı.

Konuk takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga, görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değiştirdi.

Göztepe karşılaşmasında ısınmada sakatlandığı için yedeğe çekilen kaleci Uğurcan Çakır, ilk 11'e dönerken Jankat, yedek kulübesine geçti.

Buruk, Göztepe müsabakasında sakatlık yaşayan kaptan Abdülkerim ile Barış Alper'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşması öncesindeki bu maçta yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sane ile Batrakov'u sahaya sürdü.

LEMINA STOPERDE

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek beklettiği müsabakada sol stoperde Lemina'ya görev verdi.

Buruk, yeni transfer edilen ve henüz takımla antrenmana çıkmayan stoper El Chadaille Bitshiabu ile genç Arda Ünyay'ı kadroya almadı. Göztepe müsabakasında sakatlanan Abdülkerim'i riske atmayan Buruk, stoperde Davinson Sanchez-Mario Lemina ikilisini tercih etti.

BATRAKOV İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, İstanbul Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferleri Deniz Gül ile Rafael Leao, ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekiz'in Porto takımından kadrosuna kattığı milli santrfor Deniz ile İtalya temsilcisi Milan'dan aldığı Portekizli kanat oyuncusu Leao, turuncu-lacivertliler karşısında yedeklerde forma şansı bekledi.

SINGO'YA SAKATLIK ENGELİ

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Dünya Kupası'ndan sakat dönen ve henüz resmi maça çıkamayan Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.

EMİN BAYRAM, GALATASARAY'A KARŞI

İstanbul Başakşehir'in Belçika'nın Westerlo takımından transfer ettiği Emin Bayram, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı forma giydi.

Emin, Galatasaray'dan 2023'te kiralık, 2024'te ise bonservisiyle gittiği Westorla'dan bu sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer oldu. 23 yaşındaki stoper, ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele etti.

EV SAHİBİNDE 2 DEĞİŞİKLİK

İstanbul Başakşehir'de Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Ev sahibi takım, Galatasaray karşısına Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi, Andreas Skov Olsen, Oliver Kemen, Jakub Kaluzinski, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov 11'i ile çıktı.

Turuncu-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Umut Bozok, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Davie Selke, Ousseynou Ba, Bertuğ Yıldırım, Berkay Özcan, Saba Kharebashvili, Michal Karbownik yer aldı.

Teknik direktör Nuri Şahin, sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer'in yerine Deniz'e kaleyi teslim etti. Şahin, Kasımpaşa karşısında 11'de oynattığı Umut Bozok'u yedeğe çekerken, yerine Kaluzinski'yi görevlendirdi.