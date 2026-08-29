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5 gollü düelloda Galatasaray, Göztepe'yi mağlup etti

29.08.2026 20:17

Son Güncelleme: 29.08.2026 23:37

5 gollü düelloda Galatasaray, Göztepe'yi mağlup etti
IHA

Galatasaraylı Victor Osimhen'in Göztepeli futbolcularla hava topu mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 5 golün atıldığı maçta Göztepe'yi mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 16. dakikada Miroshi ile 65. dakikada Juan'dan geldi.

 

Sarı-kırmızılıların 67. dakikada Victor Osimhen ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi ise 1 puanla 16. sırada yer aldı.

 

Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

23:23
PENALTI BEKLENTİSİ, KARAR DEVAM
88. Dakika: Göztepe penaltı bekledi. Turaç Böke'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, ceza sahasındaki Davinson'a çarparak dışarı gitti. Göztepeli futbolcular elle oynama ve penaltı itirazında bulundu. VAR'ı dinleyen Mehmet Türkmen, mücadelenin korner atışıyla devam etmesini istedi.
23:01
GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL
67. Dakika: Galatasaray'ın 4. golü iptal edildi. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu filelerle buluştu. Yapılan VAR kontrolünün ardından hakem Mehmet Türkmen, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
22:59
GÖZTEPE UMUTLANDI
65. Dakika: Göztepe yeniden farkı 1'e indirdi. Kullanılan uzun taç atışı kafalardan sekti ve Juan'ın önüne düştü. Brezilyalı futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-2'ye geldi.
22:56
OSIMHEN ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI
63. Dakika: Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 3-1 yaptı.
Anadolu Ajansı
22:55
PENALTI
62. Dakika: Galatasaray penaltı kazandı. İncelemenin ardından hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
Anadolu Ajansı
22:54
PENALTI İNCELEMESİ
61. Dakika: Galatasaray penaltı bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Osimhen, ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu VAR monitöründe inceliyor.
Anadolu Ajansı
22:53
BATRAKOV VURDU, KALECİ ÇIKARDI
59. Dakika: Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Batrakov'un önüne düşen topa gelişine vuruşunu kaleci son anda çeldi.
22:48
GALATASARAY GERİ DÖNDÜ
55. Dakika: Galatasaray öne geçti. Osimhen'in topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gabriel Sara'nın köşeye vuruşunda top, filelerle buluştu ve skor 2-1'e geldi.
22:45
ÜST ÜSTE İKİ FIRSAT BİRDEN
51. Dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasına çok iyi yükselen Osimhen'in vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topa bir kez daha vuruşunu yapan Osimhen'in şutu yine kaleciden kornere gitti.
IHA
22:43
YUNUS'UN VOLESİ KALECİDE KALDI
49. Dakika: Galatasaray, Yunus Akgün ile gole yaklaştı. Ceza sahasına yapılan orta kafalardan sekti ve Yunus'un önüne düştü. Vole vuruş yapan sarı kırmızılı futbolcunun şutu kalecide kaldı.
IHA
22:39
BATRAKOV OYUNDA
Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov, Abdülkerim'in yerine oyuna dahil oldu.
22:19
OSIMHEN GOLE YAKLAŞTI
45. Dakika: Galatasaray 2. gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Osimhen'in dar açıdan yaptığı vuruşu kaleci son anda kurtardı.
22:08
MAÇTA BERABERLİK VAR
33. Dakika: Galatasaray eşitliği yakaladı. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta Sallai'nin ceza sahasına yaptığı orta, Davinson Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
IHA
22:06
SARA YİNE DENEDİ
31. Dakika: Galatasaray yükleniyor. Sağ kanattan gelişen atakta Sallai'nin ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sara'nın şutu az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:50
İLK GOL GELDİ
16. Dakika: Göztepe öne geçti. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ve kafalardan seken ortayı arka direkte Miroshi tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:47
HENRIQUE VURDU, JANKAT BAŞARILI
13. Dakika: Bu kez de Göztepe tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Bokele'nin ortasına hareketlenen Henrique'nin kafa vuruşunu kaleci Jankat son anda kontrol etti.
IHA
21:46
SARA'NIN ŞIK VURUŞU DIŞARI GİTTİ
12. Dakika: Galatasaray etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel Sara'nın plase vuruşu direğin yanında auta gitti.
21:41
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
8. Dakika: Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Sara'nın ceza sahasına ortasını Osimhen tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan top, kalecide kaldı.
Anadolu Ajansı
21:30
MAÇ BAŞLADI
Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında ilk düdük geldi.
21:14
BURUK: "LİDERLİĞİ İSTİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Geçen senenin iyi takımlarından biri Göztepe, çok güçlü bir takımdı. Savunmada eksikleri var. Hücumda hem başlayan hem bekleyen 2'şer forvetleri var. Kendi işimize, kendi galibiyetimize odaklanıyoruz. Liderliği ele geçirmek istiyoruz."
IHA
20:15
İLK 11'LER
Galatasaray: Jankat, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen. Galatasaray'ın yedekleri: Jankat, Sane, Eren, Ugochukwu, İlkay, Kaan, Nhaga, Batrakov, Arda, Singo Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson
IHA

GALATASARAY'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

 

Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.

 

Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

 

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Wilfried Singo yer aldı.

 

Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.

 

BATRAKOV İLK KEZ KADRODA

 

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

 

Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı.

 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

 

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

 

Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.

 

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

 

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

 

Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

 

Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.

 

GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

 

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

 

Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.

 

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan da Silva, Bekir Turaç Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong görev bekledi.

 

Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.

 

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.

 

GÖZTEPE, 21 KİŞİLİK LİSTEYİ DOLDURAMADI

 

İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.

 

Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.

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