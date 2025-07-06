5 gollü maça Arda Güler damgası: Dortmund karşısında Real Madrid'e zaferi getirdi, şov yaptı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı.



New York'taki MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.



Milli futbolcu Arda Güler'in pasına güzel bir dokunuş yapan Gonzalo Garcia, 10. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Real Madrid'in ikinci golü, 20. dakikada Fran Garcia'dan geldi.



Borussia Dortmund, Maximilian Beier'in golüyle 90+3. dakikada 2-1'i yakalasa da sadece bir dakika sonra Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe skoru 3-1'e getirdi.



Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken Borussia Dortmund penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Serhou Guirassy, maçın skorunu belirledi: 3-2.



Bu sonuçla tur atlayan Real Madrid, yarı finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.



XABI ALONSO'DAN ARDA YANITI



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından müsabakada iki asist yapan Arda Güler'in performansı ile ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:



"Özellikle ilk yarıda takıma çok yardımcı oldu, çok iyiydi. Harika bir sol ayağı var. Hepimizin ona yardımcı olması gerekiyor. Bir futbolcu oynayarak gelişir ve biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz."



ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI



Mücadelenin 10. dakikasında gelişen Real Madrid atağında rakip yarı alanın solunda topla buluşan Arda Güler'in ceza sahası içine ortaladığı top, adrese teslim bir şekilde Gonzalo Garcia'ya gitti. İspanyol futbolcuya sadece dokunmak kaldı ve Real Madrid 1-0 öne geçti.



90+4. dakikada ise bu kez sağ kanatta topla buluşan Güler, ceza sahası içinde arka direğe doğru hareketlenen Kylian Mbappe'yi gördü. Milli yıldızın ortasını Fransız futbolcu harika bir voleyle tamamladı ve durum 3-1'e geldi.



YÜZDE 96'LIK PAS İSABETİ



Maça ilk 11'de başlayan ve iki asist yapan Arda Güler, 78 kez topla buluştu. 68 pas denemesinin 65'inde isabet sağlayan ve yüzde 96'lık oranla oynayan Güler, üç ortasının ikisinde takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Üç kez ikili mücadeleye giren Arda Güler, ikisinden galibiyetle ayrıldı.