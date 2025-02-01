5 gollü maçta kazanan Antalya

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

21’inci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Ceza alanı içinde sahipsiz topa hareketlenen Van de Streek, Recep Burak Yılmaz’ın müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.



22’nci dakikada topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



30’uncu dakikada Hatayspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boutobba ortasında Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



39’uncu dakikada Antalyaspor bir kez daha önce geçti. Sağdan Bünyamin Balcı’nın getirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Van De Streek’in ayak içi düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



43’üncü dakikada Boutobba, Van de Streek’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Ancak karar VAR müdahalesinin ardından iptal oldu.



İlk yarı konuk Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile bitti.



56’ncı dakikada sağdan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde topla buluşan Antalyasporlu Veysel Sarı’nın röveşatasında top üst direkten geri döndü.



60’ıncı dakikada Hatayspor’un soldan gelişen atağında Cemali Sertel’in yaptığı sert vuruşta kaleci Piriç direk dibinden çıkardı.



62’nci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Fernandes, Samudio’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



64’üncü dakikada topun başına geçen Aboubakar eşitliği sağladı: 2-2.



86’ncı dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kaluzinski’nin savunma arkasına gönderdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-3.



Karşılaşma Antalyaspor’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Mersin

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Rivas (Dk. 89 Strandberg), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Selimcan Temel), Bilal Boutobba, Rui Pedro (Dk. 59 Görkem Sağlam), Fernandes (Dk. 76 Bamgboye), Aboubakar

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Da Silva), Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakıp (Dk. 76 Petrusenko), Townsend (Dk. 57 Gaich), Larsson (Dk. 84 Ramzi Safuri), Van de Streek, Samudio (Dk. 76 Abdurrahim Dursun)

Goller: Dk. 22 Samudio (Penaltıdan), Dk. 39 Van de Streek, Dk. 86 Ramzi Safuri (Onvo Antalyaspor), Dk. 31 Abdulkadir Parmak, Dk. 64 Aboubakar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+7 Bahadır Öztürk (Onvo Antalyaspor)