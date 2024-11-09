5 gollü maçta kazanan Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti.



59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökdeniz'in pasında topla buluşan Puşcaş'ın vuruşunda top savunma oyuncularına çarptıktan sonra kornere gitti. Bu sırada Bodrumsporlu futbolcular Gökdeniz'in pasında topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. VAR hakeminin çağrısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Puşcaş, topu ağlara gönderdi: 2-3.



73. dakikada Puşcaş'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dimitrov'un yerden sert şutunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

76. dakikada Brazao'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda, topu kaleci Abdullah Yiğiter güçlükle kornere çeldi.



88. dakikada Kaluzinski'nin ortasına hareketlenen Thalisson'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.