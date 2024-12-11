5. haftanın programı: UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı 12 Aralık'ta başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 5. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Aralık Perşembe:
16.00 Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç)
18.30 Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere)
20.45 Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya)
20.45 Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya)
20.45 Başakşehir-Heidenheim (Almanya)
20.45 Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre)
20.45 HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika)
20.45 Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya)
20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda)
20.45 Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek)
23.00 The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz)
23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya)
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