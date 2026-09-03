5 milyon euro maaş alıyor, İETT otobüsüyle İstanbul'u geziyor
03.09.2026 08:37
Son Güncelleme: 03.09.2026 08:42
Alexander Nübel Almanya'nın ardından kariyerine Türkiye'de devam ediyor.
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Alexander Nübel, İETT otobüsüyle İstanbul turu yaptı.
Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Beşiktaş'a imza atan ve 5 milyon euro maaş alan Alexander Nübel yeni şehri İstanbul'u beğendiğini ve burada mutlu olduğunu ifade etti.
Yeni hayatını anlatan Nübel, İstanbulkart çıkardığını ve toplu taşımayla şehir turu yaptığını dile getirdi.
TRANSFERDE İSTANBUL ETKİSİ
Nübel, Beşiktaş'ı tercih etmesinde kız arkadaşının kendisini desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı.
“Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var.” diyen Nübel şöyle konuştu:
“İstanbul'a gelme kararımda kız arkadaşım önemli bir etkendi. Kız arkadaşımla bu konuyu uzun uzun konuştuk. Kendisi daha önce İstanbul'a gelip gittiği için şehri zaten biraz tanıyordu. Ona burada yaşamaya nasıl baktığını sordum. İstanbul'da benim mutlu olabileceğimi düşündüğünü ve kendisinin de burada yaşamaktan mutlu olacağını söyledi. Bu benim için çok önemliydi. Sonuçta yalnızca futbol kariyerim açısından değil, hayatımız açısından da önemli bir karar veriyorduk. Bu nedenle onun da İstanbul'u ve Türkiye'yi sevmesi kararımı kolaylaştırdı.”
Nübel İstanbul turunu toplu yaşıma ile yapıyor.
“İETT OTOBÜSÜYLE İSTANBUL'U GEZİYOR”
Boş zamanlarında İstanbul'u keşfettiğini belirten Nübel, İstanbul'un farklı yönlerini gezmekten keyif aldığını şu sözlerle anlattı:
“Şehri keşfetmek benim için gerçekten çok ilgi çekici. Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya Yakası'na da geçtim. Şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Beni her yerde tanımamaları da açıkçası hoşuma gidiyor. Bazen insanlar tanıyor, bazen tanımıyor. Böylece şehirde daha rahat dolaşabiliyorum. Fotoğrafçılığa da büyük ilgim var. Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Dolayısıyla hem İstanbul'u keşfediyorum hem de ailemle burada başlayacağımız yeni hayatımız için hazırlık yapıyorum.”