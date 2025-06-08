NTV.COM.TR

5 saat 29 dakika süren maç tarihe geçti: Alcaraz'dan müthiş geri dönüş!

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner'ı 5 saat 29 dakika süren maçta 3-2 mağlup ederek Roland Garros şampiyonu oldu.

5 saat 29 dakika süren maç tarihe geçti: Alcaraz'dan müthiş geri dönüş!

Son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 geriye düştüğü maçta Jannik Sinner'i 3-2 mağlup etti ve Fransa Açık'ta bir kez daha zafere ulaştı. Bu karşılaşma Fransa Açık'ta tarihin en uzun final mücadelesi oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...