5 Süper Lig kulübü disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Ttrabzonspor ve Göztepe'yi disipline gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Galatasaray ve Gaziantep FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Trabzonspor saha olayları, Göztepe ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.



YÖNETİCİLER DE PFDK'YE

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nu "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar", Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya, Gençlerbirliği Kulübü yöneticisi Rıfat Songür ile Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal'ı "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle disipline verdi.

