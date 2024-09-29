50. Berlin Maratonunu Etyopyalı atlet Mengesha kazandı
50. Berlin Maratonunu, Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha ilk sırada tamamladı.
50. Berlin Maratonunu Etyopyalı atlet Milkesa Mengesha kazandı.
Organizasyonda 24 yaşındaki sporcu, 42.195 kilometrelik parkurda 2:03:17'lik derecesiyle birinci oldu.
Maratonu Megesha'nın ardından Kenyalı Cybrian Kotut ikinci, Etiyopyalı Haymanot Alew, üçüncü sırada bitirdi.
Kadınlarda Etiyopya'dan Tigist Ketema, 2:16:41 saatlik derecesiyleilk sırayı aldı.
Dünya rekorunun 2022'deki 2:01:09'luk derecesiyle Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'ye ait maratona 161 ülkeden rekor sayıda 58,212 koşucu kayıt yaptırdı.
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