50 bin TL'ye 90 dakika. Galatasaray-Liverpool maçının biletleri satışta
05.03.2026 15:13
Galatasaray çeyrek final için mücadele edecek
Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu. Premium bilet fiyatı 50 bin TL olarak belirlendi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.
Biletlerin genel satışı ise yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Futbolseverler, biletleri passo uygulaması ve online adresinden alabilecek.
MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI
Premium: 50 bin lira
Delux: 48 bin lira
Lux: 46 bin lira
Classic: 44 bin lira
1. Kategori: 30 bin lira
2. Kategori: 27 bin 500 lira
3. Kategori: 25 bin lira
4. Kategori: 22 bin 500 lira
5. Kategori: 21 bin lira
6. Kategori: 18 bin lira
7. Kategori: 17 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 700 lira
11. Kategori: 2 bin 300 lira