54 bin kişilik ülke, herkesi yanılttı: Üst üste 3. galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.



Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.

G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZE ATTILAR



L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.



Faroe Adaları bununla birlikte, üst üste üçüncü tarihi galibiyet aldı.



Şu anda 12 puanla grup ikincisi olan Faroe Adaları, son haftada Hırvatistan ile karşılaşacak. Faroe Adaları bu maçtan puan ya da puanlar alması halinde Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürecek.

