55 bin liraya derbi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı

23.04.2026 11:34

Anadolu Ajansı

Galatasaray son maçında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmişti

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig'in 31. haftasında zirvede dev bir maç oynanacak.

 

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe maçı RAMS Park'ta oynanacak.


Ev sahibi Galatasaray, karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet fiyatları 2 bin 500 lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.

Yapılan açıklamaya göre; Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00’da GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulamasından satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI

Resmi Kurum