55 bin liraya derbi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında zirvede dev bir maç oynanacak.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe maçı RAMS Park'ta oynanacak.



Ev sahibi Galatasaray, karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet fiyatları 2 bin 500 lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.



Yapılan açıklamaya göre; Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00’da GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulamasından satışa sunulacak.



