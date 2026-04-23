55 bin liraya derbi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
23.04.2026 11:34
Galatasaray son maçında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmişti
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.
Süper Lig'in 31. haftasında zirvede dev bir maç oynanacak.
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe maçı RAMS Park'ta oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet fiyatları 2 bin 500 lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.
Yapılan açıklamaya göre; Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00’da GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulamasından satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI